В Коми офисы МФЦ вновь изменят правила приема граждан

Принимаемые меры могут позволить предотвратить распространение коронавируса. Фото: pexels.com

В Коми уже на следующей неделе офисы МФЦ снова изменят правила приема граждан. О предстоящих изменениях рассказали в пресс-службе учреждения.

Так, с 1 декабря приостанавливается работа офиса «Мои Документы» по адресу: Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12.

Четыре офиса уже начали работать только предварительной записи и перестали принимать посетителей в порядке живой очереди. Речь идет о: – Орбита, ул. Лыткина, д. 31, – Эжва, пр. Бумажников, д. 45, – Эжва, ул. Славы, д. 1, – Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13.

В МФЦ посоветовали жителям республики предварительно записываться не только в эти офисы, но и любой другой филиал МФЦ.

«Это удобно и, что важно, безопасно. Посетителю не придется ждать своей очереди, – он просто придет к назначенному часу. Это значит, что будет меньше контактов с другими посетителями. При посещении МФЦ нужно обязательно быть в маске», - добавили в пресс-службе.

Как записаться:

– через сайт: eo.mydocuments11.ru, – по телефону горячей линии: 8 800 200-82-12.

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