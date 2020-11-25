В Коми при загадочных обстоятельствах исчезла 36-летняя женщина

Фото: Информационная программа "День"

В Сосногорске объявлены поиски 36-летней Ульяны Помыткиной. Ориентировка на женщину появилась в социальных сетях. Родственники забили тревогу, ведь Ульяны нет уже пять дней, а на связь она не выходит.

Как рассказали близкие женщины, пропавшая вышла с работы 21 ноября и направилась в сторону дома. Однако родственники Ульяны так ее и не дождались. Отмечается, что в последний раз женщину видели в районе насосной станции СГПЗ.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета: пальто черного цвета в зеленую крапенку с меховым воротников черного цвета, темные сапоги, темные брюки либо джинсы, шапка светло-розового цвета.

Всех кто владеет информацией о местонахождении У. Помыткиной, просьба сообщить по телефонам ОМВД России по г. Сосногорску: 88214950701 или 89640448711, 89042203505.