Тройка городов - лидеров по приросту зараженных ковидом в Коми

Фото: архив КП

На 25 ноября в Коми лабораторно подтверждено 19902 (+279) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 65 случаев, Сыктывкаре – 53, Воркуте – 39.

Всего под медицинским наблюдением находится 9251 человек, из них 9239 контактировали с заболевшими, 12 прибыли из-за рубежа.

15040 (+424) человек выздоровели. Официально подтверждено 327 (+11) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 41 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

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