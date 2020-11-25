Республика Коми ожидает приземления фрагментов ступеней ракетоносителя

Фото: администрация Троицко-Печорского района

28 ноября в 08:22 с космодрома «Плесецк» будет осуществлен пуск ракетоносителя «Ангара-А5.2Л», фрагменты ступеней которой могут частично падать на территории трех районов Коми: Вуктыльского, Сосногорского и частично Троицко-Печорского.

Расчетная траектория полета ракетоносителя образует площадь падения в виде вытянутого эллипса, с запада на восток, с шириной эллипса примерно 50 км и длинной около 120 км. Зона возможного падения охватывает пустующие территории вдали от населенных пунктов и транспортных путей, расположенные на самом севере нашего района. Выделенная в форме эллипса территория падения начинается в районе д. Пашня (Вуктыльский район) на западе и простирается до горы Кожим в верховьях р. Илыч - на востоке).

Наиболее близкие к данной территории населенные пункты администрации сельского поселения Митрофан-Дикост, в относительной близости Усть-Илыч и Приуральский.

Администрация Троицко-Печорского района обратились к населению с просьбой воздержаться от посещения указанных территорий в период с 27 по 29 ноября 2020 г., соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать общественный порядок.

- Особое внимание обратить рыболовам и охотникам, имеющим угодья непосредственной близости от территорий падения частей ракетоносителя. Заблаговременно, перед стартом, будет производиться аэровизуальный осмотр территорий предполагаемого места падения посредством полетов на вертолете, с целью исключения случайного попадания людей и экстренной их эвакуации, - подчеркнули на сайте администрации района.

Корреспондент «КП-Коми» спросил мнение местных жителей.

- Главное, чтобы нам на крышу не упало, а если к нам во двор упадёт, то мы из ступеней сани для бурана сделаем, - сказала Галина Юшкова из соседней с Приуральским деревни Еремеево.

- Думаю, что вероятность падения ступеней в Приуральский очень маленькая, скорее всего они приземляться в Вуктыльском районе, как и было задумано, - отметила жительница в. Приуральского Валентина Филлипова.

В администрации с. Усть-Илыч (Троицко-Печорский район)сказали, что самого падения остатков ступеней не боятся, однако настораживают последствия таких «подарков». «Лишь бы не было радиоактивных деталей и, в следствие, не увеличился рост числа онкологических заболеваний на селе», - отметили в администрации.

Глава п. Приуральского Троицко-Печорского района Евгений Юшков тоже опасается за здоровье населения.

- Конечно, нам не хотелось бы, чтобы остатки ступеней приземлились у нас, всё-таки это очень опасно. Я читал, что в 90-х годах сотрудники Архангельского мединститута начинали изучать влияние "небесных даров" на здоровье граждан. Медики предположили, что увеличение численности больных гепатитом, заболеваний щитовидной железы, связаны с радиоактивными останками. Конечно, прямых доказательств не было, но опасениям есть место быть, - поделился Евгений Юшков.

И правда, коми селяне, которым с «неба свалилась ракета», быстро взяли обломки в оборот. В мастеровых руках родились лодки, бураньи сани и бочки для огородов. Эта история началась в советские времена. В 60-х годах прошлого века необъятные леса Коми АССР стали полигоном для ступеней космических ракет, падавших вблизи деревень Удорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов после каждого запуска с космодрома Плесецк.

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