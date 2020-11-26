Традиционную новогоднюю елку для детей отменили в Коми

Пандемия внесла очередные коррективы в повседневную жизнь населения. Фото: pexels.com

В Коми из-за сложной эпидемиологической ситуации отменяется традиционная новогодняя елка для одаренных детей. Такое решение принял руководитель региона Владимир Уйба.

В докоронавирусные времена «Новогодняя ёлка Главы Республики Коми» собирала школьников со всей республики. Чести удостаивались победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Коми принято решение отменить в этом году проведение «Новогодней ёлки». При этом одарённые дети не останутся без внимания, по поручению Владимира Уйба их обязательно поздравят на местах и вручат подарки», - заверили в пресс-службе руководителя региона.

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