В Минздраве Коми уточнили, кому в первую очередь делают тест на COVID-19

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Жителям Коми разъяснили, в каких случаях делают тест на определение коронавируса в организме. По словам регионального Минздрава, есть целый ряд условий, при которых вы можете рассчитывать на получение направления на бесплатный анализ.

Так, если у вас диагностирована внебольничная пневмония, вы относитесь к категории 65+ и у вас есть признаки респираторного заболевания, а также, если вы контактировали с больным коронавирусом, то вам в обязательном порядке сделают тест.

Также люди с респираторными заболеваниями из интернатов, детских домов, детских лагерей, пансионатов для пожилых и других стационарных организаций социального обслуживания, учреждений уголовно-исполнительной системы могут рассчитывать на анализ, определяющий наличие COVID-19.

«Отягчающими обстоятельствами являются поездка в регион с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, контакт с больным коронавирусом, работа с пациентами с внебольничной пневмонией и признаками респираторных заболеваний», - уточнили в ведомстве изданию БНК.

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