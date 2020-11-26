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На заседании 26 ноября Госсовет Коми внес изменения в Конституцию республики. Это было сделано, чтобы привести ее в соответствие с Конституцией РФ.

Напомним, Конституция Коми была принята 17 февраля 1994 года. С тех пор в нее 21 раз вносились поправки. Предпоследнее изменение было в 2006 году в статью 84: министры Республики Коми самостоятельно будут назначать и освобождать от должности своих заместителей. Сейчас изменения вносились с учетом вступивших в силу 4 июля поправок в Конституцию России, одобренных на Общероссийском голосовании.

Изменения в Конституцию Республики Коми 26 ноября 2020 года

Законопроектом внесены изменения в статьи 63 и 64 Конституции Республики Коми, относящиеся:

– к исключительному ведению Российской Федерации – организацию публичной власти; установление системы, порядка организации и деятельности, формирование федеральных органов государственной власти; установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования; федеральные энергетические системы, ядерную энергетику, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информацию, информационные технологии и связь; космическую деятельность и др.;

– к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

– природопользование; сельское хозяйство; охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрану памятников истории и культуры; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики; координацию вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальную защиту, включая социальное обеспечение, защиту семьи, материнства, отцовства и детства и др.

В целях приведения в соответствие с новыми положениями статьи 95 Конституции РФ вносено изменение в статью 75 Конституции Республики Коми, в силу которого вводится понятие "сенатор Российской Федерации".

Кроме того, актуализировано наименование межрегионального общественного движения, обладающего статусом субъекта законодательной инициативы в Государственном Совете Коми. Так, межрегиональное общественное движению "Коми войтыр" предлагается заменить на: межрегиональное общественное движение коми народа "Коми войтыр" (Коми народ)".

Часть 3 статьи 77 Конституции РФ устанавливает требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. Проектом закона предлагается установить, что главой Республики Коми может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Главе Коми запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Претерпели изменения 131 и 132 Конституции Российской Федерации, направленные на регулирование вопросов местного самоуправления. В связи с этим проектом закона предлагается внести изменения в главу 6 "Местное самоуправление" Конституции Коми, предусматривающие, в частности, что:

– органы государственной власти Республики Коми могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в Республике Коми, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в Республике Коми;

– органы местного самоуправления и органы государственной власти Республики Коми входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

В соответствии с новеллами статьи 129 Конституции Российской Федерации исключаются положения о прокуратуре Республики Коми.