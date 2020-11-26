«Как жить без тебя?»: в Сыктывкаре скорбят по скоропостижно скончавшемуся 19-летнему спортсмену

Фото: из личного архива семьи Никитиных

Семен Н. из Сыктывкара скончался на больничной койке в Санкт-Петербурге. Трагическую новость сообщил отец юноши в социальных сетях.

Парень в последние месяцы боролся со страшной болезнью - раком, однако выйти победителем из этой схватки не смог. По словам близких, Семен угасал на глазах, буквально за девять месяцев из жизнерадостного и здорового парня он превратился в ослабленного болезнью человека.

На днях его состояние сильно ухудшилось, врачам пришлось провести экстренную операцию. Стабилизировать Семена медикам не удалось.

У Семена была страсть - плавание. Он мечтал стать успешным спортсменом. Фото: из личного архива семьи Никитиных

Родители 19-летнего спортсмена безутешны в своем горе. Они до конца не теряли надежду, что их единственного сына можно спасти. Недавно они открыли сбор денег для Семена: семья хотела увезти его на лечение за границу. По словам его мамы, местные врачи сделали все, что было в их силах, но все известные методы лечения исчерпали себя.

«Нам сегодня сообщили, что наш сын умер. Сыночек, прости меня, не доглядел, не смог помочь, не спас...Семочка, наш единственный любимый сыночек…Как жить без тебя?!», - задается вопрос папа Семена Дмитрий.

Редакция «КП-Коми» приносит искренние соболезнования семье Семена.

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