В Сыктывкаре введены новые ограничения из-за коронавируса

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В зимние каникулы лагеря дневного пребывания работать не будут. Такая рекомендация образовательным учреждениям была озвучена на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города.

В мэрии также раскрыли цифры заболеваемости вирусными инфекциями среди детей и работников детских садиков и школ.

По данным на 25 ноября, среди сотрудников дошкольных учреждений города на больничном по ОРВИ 241 человек, или 5,3% от общей штатной численности. Заболевших дошколят 1395, или 7,1% из общего числа детей дошкольного возраста. Ковидом-19 болеют 30 сотрудников детсадов, или 0,66% и 14 детей, или 0,07% от общей численности воспитанников.

Что касается ситуации в школах, то ОРВИ болеют 5,6%, или 1805 учащихся и 109 педагогов, или 4,7% от общего числа учителей. COVID-19 у 0,19% школьников (61 человек) и 1% педагогов (23 человека) из свыше двух тысяч педработников.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Сыктывкаре оценивается как стабильная. По сравнению с предыдущей неделей уменьшилось число заболевших почти на 12%. В основном взрослое население болеет COVID-19 и ОРВИ, заболевших гриппом нет, отметили в городской администрации.

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