В Коми появятся два новых крупных медицинских центра

В республике появятся два новых важных объекта здравоохранения. Фото: pexels.com

Новый перинатальный центр и центр диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 коек появятся в Коми 2021 году. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Уйба во время своего ежегодного доклада в Госсовете республики.

По его словам, региональное правительство согласовало строительство перинатального центра на 260 коек. Ранее глава отмечал, что Минздравом Коми разработан проект программы, по которой запланировано строительство 63 объектов и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения. Общий объем финансирования программы превышает 3 миллиарда рублей.

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