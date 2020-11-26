В Коми раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом по районам

Стало известно, в каких районах больше всего носителей COVID-19. Фото: pexels.com
Самым зараженным городом в Коми за минувшие сутки стала Ухта. Здесь зарегистрирован 71 новый случай инфицирования COVID-19.
Второй по зараженности стала столица республики. За последние 24 часа соответствующий диагноз был подтвержден у 63 горожан.
Тройку антирейтинга замыкает Сысольский район – 21 факт заражения зафиксирован Роспотребнадзором.
Отмечается, что всем больным оказываемся своевременная медицинская помощь. Все зараженные находятся под наблюдением врачей и изолированы от внешнего мира.
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