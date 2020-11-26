Одним ветхим домом в Сыктывкаре стало меньше

Фото: мэрия Сыктывкара

В Сыктывкаре сегодня, 26 ноября, снесен ветхий дом по улице Клары Цеткин, 78. Помимо него до конца год будут демонтированы еще два аварийных дома, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня из признанных аварийными и подлежащими сносу, в столице Коми расселены три дома: ул. К.Цеткин, 78, ул. 28-ой Невельской дивизии, 65, ул. Свободы, 18. Согласно заключенному муниципальному контракту, их должны демонтировать до конца этого года. Планировка участков после демонтажа будет произведена подрядчиком в весенне-летний период следующего года.

Первым снесен дом по ул. К.Цеткин, 78, который был признан аварийным еще 10 лет назад, но из-за того, что жильцы одной из квартир в течение этого времени не соглашались с предлагаемыми условиями переселения, снос затянулся на столь длительный срок из-за судебных разбирательств. В настоящее жильцы этого дома переселены.

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