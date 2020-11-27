Кадетскому классу сыктывкарской школы №18 присвоено имя милиционера Александра Яковлева

Александр Яковлев остался в памяти как образец мужества, неподдельной верности долгу, который трагически погиб в мирное время. Фото: мэрия Сыктывкара.

Имя погибшего милиционера Александра Яковлева присвоено кадетскому классу сыктывкарской школы №18.

Церемония вручения соответствующего свидетельства из рук министра внутренних дел по РК Андрея Сицского состоялась сегодня в школе №18. Гостям праздника кадеты показали литературно-музыкальную композицию и навыки строевой подготовки.

Гостям праздника кадеты показали литературно-музыкальную композицию и навыки строевой подготовки. Фото: мэрия Сыктывкара.

Александр Яковлев трудился в патрульной постовой службе УВД Сыктывкара. Прапорщик милиции погиб в 1994 году, преследуя подозреваемых в совершении угона и нападении на магазин. Александр Григорьевич остался в памяти как образец мужества, неподдельной верности долгу, который трагически погиб в мирное время, защищая жителей нашего города от неправомерных действий нарушителей правопорядка.

Сегодня в Республике Коми принят закон о кадетском образовании и в 20 муниципалитетах насчитывается более 2300 кадетов. Фото: мэрия Сыктывкара.

Андрей Сицский призвал ребят быть всегда примерными, подтянутыми, смелыми и стать достойными продолжателями традиций своих старших товарищей, сообщает пресс-служба МВД по РК. Почётный документ из рук министра внутренних дел принял командир 6 «к» класса Олег Прохоров.

Кстати, сегодня в Республике Коми принят закон о кадетском образовании и в 20 муниципалитетах насчитывается более 2300 кадетов.

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