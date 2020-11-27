Женщины в Коми стали позже рожать

Средний возраст матери при рождении ребенка увеличился почти на 4 года. Фото: pexels.com

В преддвери Дня матери, который традиционно празднуется в последнее воскресенье ноября, Комистат подготовил исследование, в котором говорится, что средний возраст мам в республике значительно увеличился.

Так, если двадцать лет назад мамами становились преимущественно в 25 лет, то сейчас эта цифра увеличилась на 4 года.

«За минувшие двадцать лет средний возраст матери при рождении ребенка по Республике Коми увеличился почти на 4 года и к 2019 году составил 29,1 года. Выше, чем в республике, средний возраст матери сложился только в 10 регионах России. Наибольшие значения среднего возраста пациенток родильных домов были зафиксированы в самых крупных городах страны - Санкт-Петербурге (30,3 года) и Москве (29,8 года), наименьшее - в Республике Дагестан (27,2 года)», - говорится в исследовании.

Эксперты говорят, что возраст материнства «стареет» по ряду причин. Например, у современных женщин в приоритете иные ценности: стремление получить достойное образование и построить карьеру. Только после достижений этих целей они задумываются о создании семьи.

Об этом говорит снижение доли детей, родившихся у женщин младше 25 лет. В Республике Коми у женщин этого возраста в настоящее время рождается только каждый пятый ребенок, в то время как еще в конце 1990-х годов - каждый второй.

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