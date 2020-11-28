За сутки в Коми от коронавируса скончались девять человек

Всего в республике сейчас 20 751 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 ноября в России 27 100 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 281 новый случай.

Всего в республике сейчас 20 751 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 348 пациентов, 9 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 16 080 человек (390 пациентов выздоровели за сутки).

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