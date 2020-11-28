Названы города Коми с максимальным приростом больных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находится 9193 человека, из них 9180 контактировал с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 28 ноября в Коми лабораторно подтвержден 20751 (+281) случай заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 68 случаев, Ухте – 58, Воркуте – 36, Сосногорске – 30.

Всего под медицинским наблюдением находится 9193 человека, из них 9180 контактировал с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели 16080 (+390) человек. За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 1123 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 348 (+9) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

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