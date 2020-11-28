Ни одного нарушителя масочного режима не нашли в Ижме за неделю

Фото: администрация Ижемского района

На текущей неделе с рейдами по проверке соблюдения масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора мобильная группа побывала на 22 объектах торговли в селе Ижма, рейды прошли также по общественным местам и транспорту. В состав группы входят сотрудники полиции, МЧС, представители администрации района.

В результате на этой неделе нарушений не выявлено. Жители района соблюдают масочный режим. Во всех магазинах в наличии дезинфицирующие средства для обработки рук, в большинстве – одноразовые маски, в продаже имеются медицинские маски. Регулярно проводится проветривание помещений и санобработка всех поверхностей.

Об ответственном поведении населения в период пандемии, соблюдении масочного режима и правил Роспортебнадзора отчитались и мобильные группы, вышедшие с рейдами в сельских поселениях, сообщает пресс-служба администрации района.

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