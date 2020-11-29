Новые ограничения ввели в Ижемском районе для борьбы с ковидом

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На заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом в Ижемском районе решали вопрос о снятии и введении ограничений по итогам развития ситуации за минувшую неделю.

Главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова сообщила, что в районе выявлены случаи несоблюдения режима самоизоляции лицами с подтвержденным диагнозом COVID-19. По всем случаям проводится проверка сотрудниками Ижемского ОВД.

С 20 по 27 ноября прирост по COVID-19 в муниципалитете составил 36 человек, в том числе пятеро детей. Всего за период пандемии в районе выявлено 346 случаев инфицирования новым коронавирусом, из них в 63 случаях – это несовершеннолетние. Выздоровело 192 человека, из них 32 ребенка, летальных исходов – пять.

В настоящее время 149 пациентов проходят лечение на дому, трое получают медицинскую помощь стационарно. 180 человек, контактировавших с коронавирусными больными, находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

О ситуации в образовательных учреждениях рассказала исполняющая обязанности начальника Управления образования Анна Сапьяник. По данным на 27 ноября, COVID-19 выявлен в школах района – у 17 обучающихся, 16 педагогов и одного технического работника, в дошкольных учреждениях – у четырех воспитанников, двух воспитателей и одного технического работника.

По итогам заседания оперативным штабом приняты решения:

- в Ижемской школе продолжить очно-дистанционный режим обучения;

-в Брыкаланской школе перейти на очный режим обучения;

- праздничные мероприятия к Новому году в образовательных учреждениях проводить в пределах одного класса или группы без привлечения посторонних лиц;

- отменить в 2020 году традиционную Елку главы района в селе Ижма.

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