Сыктывкарка Ольга Рочева подарила Коми золото на "Сыктывкарской лыжне"

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

Сегодня, 29 ноября, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошел финальный день ежегодных Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». Гонку с раздельного старта классическим стилем пробежали 133 женщин и 215 мужчин, сообщило Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Среди женщин на дистанции 5 километров одержала победу лыжница сборной Республики Коми Ольга Рочева. Стартовав последней, наша спортсменка показала лучшее время – 14 минут 16.1 секунд. Вчера в гонке свободным стилем Ольга Рочева взяла "бронзу". Второе место заняла представительница Свердловской области Мария Крамаренко, отстав от лидера на 13,8 секунды. Бронзовую медаль из Коми также увозит лыжница Свердловской области Наталья Крамаренко, которая пришла к финишу на 15,3 секунды позже победительницы. В мужском забеге на 10 километров лучшее время показал лыжник Александр Кулешов из Нижегородской области. Дистанцию золотой медалист преодолел за 24 минуты и 32,1 секунды. Второе и третье места завоевали лыжники Рауль Шакирзянов из Республики Мордовия (отставание от лидера 1, 9 секунды) и Савелий Коростелев из Пермского края (отставание от лидера 5,3 секунд). Сборная Республики Коми в этом году отличилась на «Сыктывкарской лыжне» двумя медалями. Единственной их обладательницей стала одна из лидеров нашей команды, мастер спорта международного класса Ольга Рочева. Напомним, что в прошлом году на домашней трассе лыжники сборной Республики Коми завоевали пять медалей всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня». Сейчас в команде принимающего соревнования региона участвовали 39 спортсменов, в основном перспективные спортсмены, лидеры сборной в эти дни представляют Республику Коми на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Республике Хакасия, которые являются первым этапом Континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Заметим, что ведущие лыжники нашей сборной в эти дни участвуют в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке (Илья Порошкин, Илья Семиков, Юлия Ступак). Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня», которые входят в календарь Международной федерации лыжных гонок (FIS), проходили на РЛК имени Раисы Сметаниной в эти выходные. В них приняло участие более 370 спортсменов из разных регионов России, а также представители лыжных гонок из Белоруссии. Завершились соревнования торжественным награждением победителей и призёров соревнований. На следующей неделе лыжный комплекс примет Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Сроки проведения: 4 - 8 декабря 2020 года.

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