Где в Коми максимальный прирост больных коронавирусом

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 176 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На 29 ноября в Коми лабораторно подтверждено 21040 (+289) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 67 случаев, Ухте – 66, Воркуте – 32, Сосногорске – 26, сообщает Роспотребнадзор по Коми.
Всего под медицинским наблюдением находятся 9094 человека, из них 9081 контактировал с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа.
Выздоровели 16442 (+362) человека. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 176 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.
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