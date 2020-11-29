Где в Коми максимальный прирост больных коронавирусом

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 176 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 29 ноября в Коми лабораторно подтверждено 21040 (+289) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 67 случаев, Ухте – 66, Воркуте – 32, Сосногорске – 26, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9094 человека, из них 9081 контактировал с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели 16442 (+362) человека. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 176 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

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