Главой Минсельхоза Коми может стать бизнесмен из Краснодара

Ранее должность министра сельского хозяйства Коми занимал Анатолий Князев. Фото: Карьерист.ру

Пост министра сельского хозяйства Коми может занять выходец из Краснодарского края 45-летний Денис Шаронов. Мужчина имеет за плечами богатый опыт работы в сельхозсфере, проходил обучение в престижном зарубежном вузе, а также является, судя по биографической справке, эффективным кризис-менеджером.

С 2008 по 2014 год Шаронов занимал кресло директора ООО «Райффайзен Агро». В его должностные обязанности входило курирование строительства комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год с производством комбикормов по европейским технологиям. Также он занимался решением спорных ситуаций, логистикой и работой с банками в сфере кредитования, сообщает newskom.info.

Шаронов год проработал замгендиректором ООО СХП «Югроспром» в Новоалександровске, где занимался реформированием предприятия. Уточняется, что за короткий срок ему удалось подготовить и осуществить стратегию развития.

После претендент на кресло министра год работал работал в ОАО «Астраханский продукт» в Астрахани, где под его руководством предприятие увеличило производственные показатели в два раза.

Отмечается, что у Шаронова высшее агрономическое образование, которое он получил в Оренбургском Государственном Аграрном университете. Он также обучался в США.

Напомним, ранее пост министра сельского хозяйства занимал Анатолий Князев.

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