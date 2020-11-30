В Коми 31-летний мужчина трагически погиб под колесами грузовика

Мужчину зажало между двумя большегрузами. Фото: ГИБДД по Коми

Поставлена точка в деле о смертельном ДТП, в котором погиб 31-летний житель Коми. Трагедия произошла еще в прошлом году, в августе в Кобринском участковом лесничестве.

Как рассказали в региональной прокуратуре, машинист автогрейдера на тупике грунтовой дороги перепутал режимы включения рычага переключения передач, стал двигаться назад и совершил столкновение с автопоездом МАЗ. Стоявший на дороге водитель МАЗа оказался зажат между бампером автогрейдера и передней частью кабины автопоезда. Полученные при этом им травмы оказались не совместимы с жизнью.

Суд признал водителя автогрейдера виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

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