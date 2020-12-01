Коронавирус в Коми 1 декабря 2020: за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19

Ситуация с коронавирусом пока остается напряженной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество зараженных коронавирусом вновь увеличилось. В Коми суточный прирост заболевших составил 288 человек. Количество зараженных за всё время пандемии достигло 21 619 пациентов.

С выздоровлением выписали 341 человека. А за всё время болезнь побороли уже 17 059 пациентов.

Количество летальных случаев за сутки резко увеличилось. За минувшие сутки 17 человек скончались в результате заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом. Отметим, что за всё время от инфекции умерли 366 жителей Коми.

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