В Коми ввели новые ограничения из-за коронавируса

В регионе ужесточены ограничительные меры в период пандемии Фото: pexels.com

В Коми запрещается проводить любые банкеты, корпоративы и массовые празднования. Такое решение принял глава республики Владимир Уйба. Он внес соответствующие поправки указ о повышенной готовности.

Согласно документу, запрет продлится до 15 января. Сроки могут сдвигаться: все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Также работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, необходимо рассмотреть возможность перевода не менее 30 процентов работников, а также работников, в возрасте 65 лет и старше, на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации, говорится в Указе.

До 15 января 2021 года продлен срок ограничений на проведение культурно-массовых, а также приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания предписано исключить проведение поминок, банкетов, свадеб, культурно-массовых, в том числе коллективных мероприятий, организуемых организациями (корпоративные мероприятия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Традиционную новогоднюю елку для детей отменили в Коми

Но без внимания дети все равно не останутся (подробности)