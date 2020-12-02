Коронавирус в Коми 2 декабря 2020: за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19

С момента появления пандемии в республике скончалось 370 человек. Фото: pexels.com

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди жителей Коми. За последние сутки в республике было вновь отмечено серьезное увеличение числа подтвержденных фактов заражения, говорится на сайте оперативного штаба.

Так, диагноз covid-19 был поставлен еще 293 пациентам. Общее число зараженных достигло отметки 21 912 человек.

С выздоровлением выписано еще 385 человек, за все время - 17 444.

К сожалению, показатель смертности также растет. За минувшие сутки четыре человека умерли из-за коронавируса. Общее число жертв достигло 370.

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