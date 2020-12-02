Как на новогодние праздники украсят главную площадь столицы Коми

Фото: Официальный Сыктывкар

Прямо сейчас в 110 километрах от Сыктывкара идёт погрузка главной новогодней ёлки для Стефановской площади. Её нашли близ деревни Гажакерес в Усть-Вымском районе Коми. 22-метровую лесную красавицу доставят в город к завтрашнему дню, после чего начнётся её установка на площади! Напомним, ёлка станет одним из украшений площади. В целом её оформление будет посвящено предстоящему столетию Республики Коми.

Ледовый городок будет разделён на пять зон. Также на Стефановской площади будет зона для отдыха «Волшебный сад», центральная зона для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками». Зона вокруг главной ёлки региона превратится в хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми. В игровой зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край».

Одним из символов столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с подсветкой на ледяных постаментах. Полюбившийся горожанам каток переместится к зданию Главпочтампа и увеличится в размерах. В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом каток будет в форме стадиона с разметкой для хоккея с мячом. Вход на каток будет украшен световыми воротами и другими ледяными фигурами.

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