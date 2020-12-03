В Сыктывкаре можно вызвать бесплатное ковидное такси

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1 декабря для пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 в Сыктывкаре начала работу служба доставки в амбулаторный ковидный центр. Бесплатное такси доставляет пациентов на прием к врачу и обратно. Напомним, организовать такую службу поручил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Услуги бесплатной доставки в амбулаторный ковидный центр (подразделение Сыктывкарской городской поликлиники № 3 по ул. К. Маркса, 116) предлагают тем, кто вызвал врача на дом с симптомами ОРВИ. Самим пациентам дополнительно не надо будет звонить и вызывать автомобиль.

«При вызове врача на дом по телефону оператор предложит пациенту услуги бесплатного такси, если состояние человека позволяет ему приехать в поликлинику. Мы сами доставим пациента на прием к врачу для проведения обследования, а после этого отвезем домой. Согласитесь, это гораздо комфортнее, чем ждать прихода врача при вызове на дом, а также тратить время, силы и деньги на то, чтобы добраться на прием в поликлинику. Следовательно, новый способ работы удобен прежде всего нашим пациентам. И конечно, при этом экономится драгоценное рабочее время врачей, которые сейчас загружены до предела. Поэтому просим сыктывкарцев не отказываться от услуги, активно использовать бесплатное такси. При таком подходе быстрее можно диагностировать заболевание и начать лечение», – отметила главный врач Сыктывкарской городской поликлиники № 3 Наталья Сухорукова.

Договор о бесплатной доставке в амбулаторный ковидный центр Сыктывкара заключен между Сыктывкарской городской поликлиникой № 3 и одним из индивидуальных предпринимателей. Бесплатная служба доставки будет работать ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 до 21.00.

К оказанию такой услуги привлечено 20 автомобилей такси. Обязательные условия: использование автомобилей только для перевозки пациентов, дезинфекция салона после каждой поездки, недопуск к работе водителей старше 65 лет, а также тех, кто имеет признаки инфекционных заболеваний, хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем.

Бесплатную доставку пациентов в амбулаторные ковидные центры планируется также организовать в Ухте и Воркуте.

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