«Она просто красавица!»: на главной площади столицы Коми установили новогоднюю ёлку

Лесная красавица. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре завершают установку новогодней ёлки, которая традиционно украшает главную площадь столицы Коми. Ёлку поставили, закрепили, добавляют ветви для придания объёма и пышности. Устанавливать новогоднюю ель на Стефановской площади начали с 9 часов утра.

Бригада "Жилкомсервиса" Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- Я сам в этом году выбирал ёлку, нашли в Усть-Вымском районе Коми. В Сыктывкаре уже нет таких больших и «взрослых» ёлок. Сейчас наши коллеги устанавливают её, добавляют ветки к дереву. На следующей неделе украсим и облагородим площадь, - рассказал мастер «Жилкомсервис» Анатолий Черных.

Добавление ветвей. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- В этом году ель на 2 метра выше, чем в предыдущие года и весит больше! В этом году её вес составил 4,5 тонны, а в том году была на тонну меньше! Посмотрите, она просто красавица! Мы доставляем ели не только на главную площадь - привозили в Максаковку и Лесозавод. С того года потихоньку начинают закупать искусственные ели, чтобы беречь лесной фонд, это правильно. Нам очень жаль рубить этих красоток, - рассказала бригада.

Под чутким надзором Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Лесная красавица станет одним из украшений площади. В целом её оформление будет посвящено предстоящему столетию Республики Коми. Ледовый городок будет разделён на пять зон. Также на Стефановской площади будет зона для отдыха «Волшебный сад», центральная зона для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками». Зона вокруг главной ёлки региона превратится в хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми.

В игровой зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край». Одним из символов столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с подсветкой на ледяных постаментах.

Привет, сыктывкарцы! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

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