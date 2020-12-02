Долгожитель из Коми отпраздновал свой 101-й день рождения

Душевной стойкости и физической выносливости Арнольда Даниловича может позавидовать каждый Фото: пресс-служба администрации МР "Усть-Куломский"

Жителю поселка Тимшер Арнольду Кирсту исполнился 101 год. Отпраздновать радостное событие приехали не только близкие изменника, но и власти Усть-Куломского района.

Так, лично поздравили Арнольда Даниловича руководитель администрации района Сергей Рубан. Он пожелал долгожителю крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма.

- Пусть близкие радуют своей заботой и вниманием, а каждый новый день дарит радость, любовь, мир и счастья, - сказал он.

По словам близких, за век жизни Арнольд Данилович не растерял ни капли позитива и страсти к жизни.

- Душевной стойкости и физической выносливости Арнольда Даниловича может позавидовать каждый. В свои годы он не только самостоятельно занимается домашним хозяйством - колет дрова для печи, носит воду из колодца, топит баню, ходит за покупками в магазин, но еще и помогает соседям, - говорят все, кто его знает.

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