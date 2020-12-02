Выясняем: как жители Коми могут узнать о мерах соцподдержки, адресованных конкретно им

Информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

С 1 декабря Пенсионный фонд России обрадовал: всю актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах россияне будут получать лично. О, это очень удобно, подумала я. И как корреспондент "КП-Коми" решила сразу узнать, что мне полагается, как молодой матери, ну и вообще как гражданину Российской Федерации.

Вариантов получения нужной информации несколько: 1. на сайте госуслуг; 2. по выделенному номеру телефона (с 1 июля 2021 года); 3. или при личном посещении органов госвласти, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, иные социальные гарантии и выплаты, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (с 1 января 2022 года).

Начнём, пожалуй, с МФЦ. Вежливая девушка ответила мне, что они могут проконсультировать по интересующим льготам, но пока не располагают информацией, какие конкретно льготы положены именно мне. Ок, подождём 2022 год.

Ладно, в МФЦ пока ничего про меня не знают, поищем мои льготы на сайте госуслуг. Листала-листала - тоже ничего не нашла, хотя уже наступило 2 декабря. Благо, есть горячая линия, если возникают вопросы. Дозвонилась: «Как я могу узнать, какие льготы мне положены?».

На другом конце провода мне пояснили: «На данный момент идёт сбор информации, все информация на стадии формирования. Этим вопросом занимается Центр социальной защиты населения. Когда функция будет доступна, вас известят на портале Госуслуг в вашем личном кабинете».

Минтруд РФ поясняет более развёрнуто: информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования - персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.

Например, родителям, зарегистрированным на портале Госуслуг, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография". Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

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