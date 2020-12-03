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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 3 декабря 2020: за сутки зафиксировано почти 300 заболевших COVID-19

Число смертей также резко выросло
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Число зараженных продолжает стремительно расти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Число зараженных продолжает стремительно расти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Федеральный оперативный штаб сообщил последние данные по распространению новой коронавирусной инфекции в республике. По состоянию на 3 декабря в республике подтверждено 22 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 291 человека.

Число умерших от коронавируса увеличилось на 11 человек. Всего в настоящий момент зарегистрировано 381 смерть.

Выздровевшими считается 17 851 человек, 407 – за последние сутки.

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