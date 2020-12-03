Нацпроект «Здравоохранение»: в 2021 году больницы Коми получат 19 ФАПов

В течение пяти следующих лет в Коми появится более 60 новых медицинских объектов. Фото: pexels.com

В Коми в 2021-2025 годах планируют модернизировать и улучшить систему здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В планах властей построить в следующем году 19 ФАПов, Республиканскую инфекционную больницу на 100 коек и лечебный корпус в Усть–Цильме.

Также в течение пяти лет в регионе модернизируют почти 20 медицинских учреждений, построят 63 новых объекта и капитально отремонтируют 40 зданий.

- В 2021-2025 годах планируется закупить 1 459 единиц медоборудования, в том числе 78 единиц «тяжёлого» оборудования (КТ, рентген–оборудование, УЗИ–аппараты, флюорографы, маммографы), - рассказали в администрации главы.

Также в пресс-службе отметили, что в новом году на лекарственное обеспечение больных, перенёсших острый коронарный синдром, планируется направить 76,2 млн рублей.

Что касается усилиения медперсонала, то, по прогнозам властей, в 2021 году в отрасль будут привлечены 557 врачей и 975 средних медработников, а единовременные выплаты врачам, трудоустроившимся в населённые пункты на квотированные рабочие места, увеличатся до 500 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре построят медцентр диагностики и лечения вирусных заболеваний

В 2020 году из бюджета республики предусмотрено пять млн рублей на его проектирование (подробности)