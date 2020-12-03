Мужчина, устроивший пожар в общежитии Сыктывкара, рассказал о причинах своего поступка

Мужчина признался, что ему очень стыдно за то, что он сделал. Фото: Скриншот из видео с камер наблюдения
Обида и злость стали причинами, почему 30-летний мужчина из Сыктывкара поджег малосемейное общежитие по улице Димитрова. По его словам, в этот день он выпивал с друзьями, с которыми позже поссорился. Злоумышленник признается, что он так расстроился из-за конфликта, что решил поджечь подъезд с помощью мусора, который нашел.
«Я не мстил никому и специально этого не делал, просто расстроился», - рассказал он сотрудникам полиции.
По данным «Комиинформ», поджигателем оказался ранее судимый местный житель. О том, что он натворил, мужчина узнал из СМИ. По его словам, он раскаивается в том, что сделал.
Напомним, ЧП произошло накануне, 2 декабря. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пьяный мужчина сначала мочится в подъезде, а затем поджигает полиэтиленовые пакеты.
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