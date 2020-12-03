«Это страшно»: поисковики нашли останки красноармейцев из Коми

Ежегодно поисковики Коми принимают участие во Всероссийской акции «Вахте Памяти». Фото: «Поисковое движение России»

В России сегодня, 3 декабря, традиционно отмечают День неизвестного солдата. В эту дату принято вспоминать всех, кто ушел на войну, но так с нее и не вернулся: кто-то покоится в братских могилах, кто-то пропал без вести, кто-то умер в плену.

Установить личности погибших солдат из Коми пытаются участники Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Это самое крупное общественное объединение в стране. Добровольцы занимаются полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков в составе 1428 поисковых отрядов страны. За 7 лет работы поисковиками захоронено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен.

Фото: «Поисковое движение России»

В Коми, например, числится 12 поисковых отрядов, общее количество участников – более 130 человек, которые занимаются поиском пропавших без вести солдат, работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, проводят выставки по итогам поисковых работ.

Поисковики из Коми ежегодно выезжают на места, где происходили боевые действия в разные времена. Их силами были подняты останки 203 воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших в годы Советско-финской и Великой Отечественной войн.

По словам командира Командир поискового отряда «Поколение» Елена Маркуца, за два года своей работы она поняла важный для себя урок – нет ничего важнее мирного неба над головой.

Фото: «Поисковое движение России»

- В поисковой роботе я относительно недавно. До поступления в университет даже не знала о такой деятельности. Уже в ходе отрядной деятельности пришло осознание всей важности данной работы – это возвращение имён из небытия, восстановление истории, в поиске встречаешь много удивительных и потрясающих людей, набираешься жизненного опыта. На Вахте, действительно, происходит перезагрузка всего организма: очень ценно состояние, когда нет городской суеты, когда много живого общения. Наверное, все эти факты и складываются воедино и это ответ почему я этим занимаюсь. Из работы поисковика я вынесла один из самых ценных уроков - осознание всех ужасов войны. Когда видишь десятки тел в одной яме… Это страшно. А от осознания сколько ещё не найдено – становится ещё страшнее. Человеческая жизнь важна и ценна, хоть и быстротечна, поэтому никто не должен быть забыт. У каждого героя должно быть имя, наш долг – вернуть все имена, - говорит Елена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные найденного поисковиками Эстонии красноармейца надеются похоронить его в Сыктывкаре

Останки уроженца Коми нашли под Нарвой (подробности)