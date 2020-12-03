Названы города-лидеры в Коми по количеству инфицированных covid-19 за последние сутки

Лабораторно в Коми подтверждено 22203 (+291) случая заболевания COVID-19. Фото: из архива "КП"

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (3 декабря) выздоровел 17851 (+407) человек.

Лабораторно подтверждено 22203 (+291) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 60 случаев, Ухте – 57, Воркуте – 28, Ижемском районе – 21. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9212 человек, из них 9199 контактировали с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 251 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждён 381 (+11) случай летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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