В республику поступила первая партия вакцины. Фото: pexels.com

С сегодняшнего дня в Коми началась вакцинация от коронавируса, сообщает и.о. министра здравоохранения республики Борис Александров. Прививать будут только медиков, которые работают в «красной зоне».

Всего в республику поступило 42 дозы препарата «Спутника V». Ожидается, что через три недели начнется вторая волна вакцинации, количество доз также увеличится до 710.

Пока препарат опробуют только врачи и медспециалисты, что работают непосредственно с ковид-пациентами, однако и среди них могут быть те, кому прививка противопоказана.

По данным Минздрава, вакцину делать нельзя, если у пациента есть следующие пункты:

1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней.

2. Нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

3. Беременность и период грудного вскармливания.

4. Пациент не достиг 18 лет.

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