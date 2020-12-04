«Мы так боялись»: в Воркуте побывал Озерский театр кукол

Все представления были тепло приняты маленькими зрителями. Фото: Минкультуры Коми

На минувшей неделе в гостях Заполярным кругом побывал Озерский театр кукол «Золотой петушок». Гастроли прошли в рамках детско-юношеского направления федеральной программы «Большие гастроли» по показу лучших театральных постановок по всей стране.

«Мы впервые в Воркуте, – поделилась директор Озерского театра кукол Юлия Клепикова. – Ехать далеко, и мы волновались, как примут здесь наши спектакли, волновались из-за пандемии. Однако, больше, чем страх был интерес посмотреть другой город, узнать другого зрителя, показать ему свои спектакли. И все прошло замечательно. Очень радует, что ни пандемия, ни какие-то страхи не могут победить интерес к театру, любознательность детства и желание сказки».

Без программы «Большие гастроли» театры не смогли бы поехать так далеко, считает Юлия Борисовна. Она называет федеральную программу лучиком света, который особенно ярко светит во время пандемии.

Уральцы привезли с собой спектакли «Дорожная азбука», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» и «Новая рэпка». Все представления были тепло приняты маленькими зрителями.

Фото: Минкультуры Коми

Напомним, что неделей ранее артисты Государственного театра кукол Республики Коми, в рамках обменных гастролей, сыграли на озерской сцене спектакли «Мойдодыр», «Волшебное ожерелье» и «Лысый Лев».

«Мы так боялись, что гастроли не состоятся, – делится впечатлениями Народная артистка Республики Коми Наталья Сергеева. – «Большие гастроли» очень важны для развития театра. Мы можем привезти свои лучшие спектакли, показать их на новой сцене, почувствовать, как реагируют на них новые зрители, приобрести бесценный опыт. Спасибо Федеральной программе «Большие гастроли» за эту возможность».

По словам озерского режиссера Дмитрия Ерохина их театр до сих пор получает положительные отзывы о воркутинских спектаклях.

«Дети кричали «Браво!» после просмотра спектаклей Воркутинского театра кукол. Ребята идеально отработали. Мы волновались сможем ли мы на таком же уровне отыграть в Воркуте, и так же доставить удовольствие зрителю. Ведь дети – это публика, которую обмануть невозможно. Обменные гастроли – это школа. Ты для себя безусловно делаешь какие-то выводы: по актёрским работам, режиссуре, работе с художником, по тому, как актёр чувствует зрительный зал. У Воркутинского театра кукол есть чему поучиться и какой-то положительный опыт взять для себя», – прокомментировал Дмитрий Ерохин.

Фото: Минкультуры Коми

«Большие гастроли» подошли к концу. И в ближайших планах у обоих театров – новогодняя кампания. И главный вопрос «Как её провести, чтобы подарить детям ощущение новогоднего чуда?». Ведь все знают, что массовые мероприятия и хороводы на сегодняшний день отменены. И перед театрами сейчас стоит сложная задача соблюсти все санитарные нормы, но при этом подарить детям настоящий праздник. Но театралы настолько любят свою профессию и своих зрителей, что не оставят их без новогодних представлений.

«Программа «Большие гастроли для детей и молодежи» является основой театра будущего. Ведь благодаря ей в России ежегодно подрастает несколько тысяч зрителей нового поколения – это самые юные театралы. Уверен, в Коми проект станет традиционным и мы еще не раз увидим на республиканских сценах игру актеров кукольных театров и ТЮЗов», – прокомментировал министр культуры Коми, председатель Координационного совета СЗФО Сергей Емельянов.

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