Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 4 декабря 2020: выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Число инфицированных продолжает стремительно расти
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Общее число заразившихся составляет более 22 тысяч человек. Фото: pexels.com

Общее число заразившихся составляет более 22 тысяч человек. Фото: pexels.com

В Коми еще 295 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Отметим, что это является рекордом для региона. Всего же диагноз "covid-19" за все время пандемии был поставлен 22 498 пациентам.

Увеличилось и количество смертей. Еще четыре человека стали жертвами опасной инфекции. За все время пандемии выявлено 388 летальных случаев.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф.

В то же время 18 266 человек сумели побороть болезнь. Данный показатель увеличился на 415 фактов выздоровления по сравнению с минувшими сутками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми получит 200 миллионов на выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2020: последние новости

Рекомендуемые