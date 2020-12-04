Коронавирус в Коми 4 декабря 2020: выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Общее число заразившихся составляет более 22 тысяч человек. Фото: pexels.com

В Коми еще 295 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Отметим, что это является рекордом для региона. Всего же диагноз "covid-19" за все время пандемии был поставлен 22 498 пациентам.

Увеличилось и количество смертей. Еще четыре человека стали жертвами опасной инфекции. За все время пандемии выявлено 388 летальных случаев.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф.

В то же время 18 266 человек сумели побороть болезнь. Данный показатель увеличился на 415 фактов выздоровления по сравнению с минувшими сутками.

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