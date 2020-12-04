Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители подгоревшего сыктывкарского общежития по Димитрова приглашают на субботник

Исправить зло, причинённое «писающим поджигателем», жильцы решили своими силами
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Обгорели все рисунки, которые создали дети после ремонта общежития в сентябре

Обгорели все рисунки, которые создали дети после ремонта общежития в сентябре

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Жильцы общежития на улице Димитрова, 56/2, которое в ночь со 2 на 3 декабря поджёг писающий нетрезвый мужчина, приглашают неравнодушных горожан на субботник – 5 декабря в 12:00.

– Мы пережили ад, не фигурально, а буквально. Наши дети чуть не угорели, один ребенок пострадал, ему стало плохо. Очень печальная история, но с более менее счастливым концом – все мы живы, слава Богу. Мы уже сегодня вышли и начали восстанавливаться, сплотились и наши друзья – УК ООО "АльянсСпецСервис", Василий Лобанов, Василий Полевой – мы вместе, мы рядом и мы не сдадимся, – поделилась житель общежития Алёна Иванова.

Девушка также высказала претензию комнатам общежития, в которых до совершения преступления веселился «писающий поджигатель», что они не желают участвовать в восстановительных работах.

– Стыд и позор, – резюмировала Алёна. – А мы не остановимся!

К ремонту уже присоединяются сыктывкарцы, о своих добрых намерениях они пишут в группе Один хороший человек.

- Я приду к вам в субботу в 12:00 и принесу с собой шарики для ваших детей от нашей студии. Пусть у ваших детей будет хорошее настроение и вера в то, что взрослые всё восстановят, - написала Катерина Туркина.

Напомним, ЧП произошло накануне, 2 декабря. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пьяный мужчина сначала мочится в подъезде, а затем поджигает полиэтиленовые пакеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помните мужчину, который устроил пожар в общежитии Сыктвкара? Его нашли.

Он рассказал о причинах своего поступка (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые