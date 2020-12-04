Жители подгоревшего сыктывкарского общежития по Димитрова приглашают на субботник

Обгорели все рисунки, которые создали дети после ремонта общежития в сентябре Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Жильцы общежития на улице Димитрова, 56/2, которое в ночь со 2 на 3 декабря поджёг писающий нетрезвый мужчина, приглашают неравнодушных горожан на субботник – 5 декабря в 12:00.

– Мы пережили ад, не фигурально, а буквально. Наши дети чуть не угорели, один ребенок пострадал, ему стало плохо. Очень печальная история, но с более менее счастливым концом – все мы живы, слава Богу. Мы уже сегодня вышли и начали восстанавливаться, сплотились и наши друзья – УК ООО "АльянсСпецСервис", Василий Лобанов, Василий Полевой – мы вместе, мы рядом и мы не сдадимся, – поделилась житель общежития Алёна Иванова.

Девушка также высказала претензию комнатам общежития, в которых до совершения преступления веселился «писающий поджигатель», что они не желают участвовать в восстановительных работах.

– Стыд и позор, – резюмировала Алёна. – А мы не остановимся!

К ремонту уже присоединяются сыктывкарцы, о своих добрых намерениях они пишут в группе Один хороший человек.

- Я приду к вам в субботу в 12:00 и принесу с собой шарики для ваших детей от нашей студии. Пусть у ваших детей будет хорошее настроение и вера в то, что взрослые всё восстановят, - написала Катерина Туркина.

Напомним, ЧП произошло накануне, 2 декабря. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пьяный мужчина сначала мочится в подъезде, а затем поджигает полиэтиленовые пакеты.

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