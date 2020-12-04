Названа новая дата концерта Дениса Мацуева в столице Коми

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Концерт Дениса Мацуева в Театре оперы и балета Республики Коми состоится 22 декабря.

Отменялся дважды

Напомним, концерт известного пианиста в этом году отменялся дважды по разным причинам: сначала Денис Мацуев должен был выступить 29 марта 2020 года на заключительном концерте фестиваля «Сыктывкарса Тулыс» («Сыктывкарская весна»), но из-за коронавирусных ограничений фестиваль и вовсе отложили. Затем концерт артиста был назначен на осень, но и этот визит пришлось отменить из-за болезни пианиста.

Купленные ранее билеты будут действительными.

Шопен и Рахманинов

В первом отделении в исполнении пианиста и оркестра театра под управлением главного дирижера Романа Денисова впервые в Коми прозвучит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

Это одно из самых выдающихся сочинений в фортепианной музыке периода романтизма, поражающее своей изящной виртуозностью и мечтательной фантастикой. Отразив все грани художественного мира юного композитора, элегическая лирика в произведении оттеняется по-весеннему светлыми темами. Сокровенный лиризм, глубокий психологизм, тонкость в передаче настроений, мечтательная созерцательность – всё это отразил 20-летний Шопен.

Во втором отделении Денис Мацуев исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Второй концерт Рахманинова, написанный в 1900 году, прочно вошёл в историю мировой музыки, заняв там особое место. И сегодня он остаётся одним из самых популярных сочинений композитора благодаря своей необыкновенной красоте, художественному замыслу и воплощению. Второй концерт Рахманинова по праву считают гениальной поэмой о Родине.

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