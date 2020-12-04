Следком проверит сообщение о массовом отравлении воспитанников детсада Сыктывкара

Со слов родителей, детям выставлен диагноз «расстройство желудка» Фото: pexels.com

Детский сад №67 будет проверен после сообщений о массовых отравлениях детей. Об этом сообщает региональный Следком.

Ранее появилась информация о том, что несколько воспитанников образовательного учреждения попали в больницу с кишечной инфекцией. Однако факт массового отравления руководство детского сада опровергло.

- Факт массового отравления детей в детском саду № 67 на данный момент не выявлен, - заявили в Управлении дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар»

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить истину.

- В ходе проверки следователи намерены установить, имело ли место в данном случае нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее заболевание, а также имеются ли признаки халатности в действиях ответственных должностных лиц, - сказали в пресс-службе СК.

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