Объявлены города-лидеры в Коми по количеству свежих инфицированных COVID-19

В антилидерах - Ухта, Сыктывкар, Воркута и Княжпогостский район. Фото: из архива "КП"

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (4 декабря) выздоровели 18266 (+415) человек.

Лабораторно подтверждено 22498 (+295) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 77 случаев, Сыктывкаре – 62, Воркуте – 25, Княжпогостском районе – 21. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9249 человек, из них 9236 контактировали с заболевшими, 13 прибыли из-за рубежа. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 3 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Официально подтверждено 388 (+7) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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