Сообщники, спрятавшие труп в канализационном люке в Сыктывкаре, оказались братьями

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Суд заключил под стражу двух братьев Филипповых, задержанных по факту совершения убийства человека, а также укрывательства особо тяжкого преступления, сообщает Сыктывкарский городской суд.

По версии органов предварительного следствия, в период времени с 00:01 часов 01.12.2020 до 11:15 часов 02.12.2020 Филиппов Н.В., будучи пьяным в одном из домов по ул.Димитрова Сыктывкара, поругался с потерпевшим. Поэтому Филиппов Н. вооружился топором и нанес потерпевшему удары в область шеи. Последний скончался на месте.

Далее Филиппов Н.В. сообщил своему брату Филиппову Н.В. об убийстве и попросил помочь сокрыть труп. Братья вытащили труп из квартиры и спрятали в канализационном коллекторе недалеко от места совершения преступления.

Филиппов Н.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, а его брат - Филиппов Н.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 316 УК РФ.

Постановлениями суда мужчины арестованы на срок 1 месяц 13 суток. Постановление в законную силу не вступило.

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