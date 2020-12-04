Верный, преданный, дружелюбный: кинологи Коми ищут новый дом для овчарки Лэри

Новым хозяевам Лэри подарит счастье. Фото: УФСИН России по Коми.

Сотрудники кинологической службы УФСИН Коми ищут новых хозяев для служебной собаки по кличке Лэри. В виду предельного возраста – 9 лет – немецкая овчарка уже не справляется со служебными задачами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Коми.

Служебная собака по кличке Лэри в Управлении по конвоированию УФСИН России по Республике Коми прослужила 9 лет. За это время овчарка участвовала в конвоировании осужденных по установленным маршрутам конвоирования, проходила подготовку по направлению служебной деятельности – не менее 9-ти раз в месяц, 2 раза в год пёс участвовал в прохождении сборовой подготовки специалистов-кинологов со служебными собаками.

В 2016 году Лэри принимал участие во 2-м этапе соревнований на первенство УФСИН России по Республике Коми по многоборью со служебными собаками, где заняла 3-е место.

По характеру это очень верный, преданный и дружелюбный пес, однако в виду своего предельного возраста он уже не справляется с возложенными на него задачами. Поэтому сотрудники кинологической службы УФСИН ищут для него новый дом и новых хозяев, которые бы окружили его заботой и вниманием.

По всем вопросам можно обратиться в дежурную службу Управления по конвоированию УФСИН с 9 до 17 часов по телефону 8 (8212) 23-00-39.

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