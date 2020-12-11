Глава Коми оценил ход газификации Воркутинской ТЭЦ-2

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О реконструкции оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 для перевода с угля на природный газ директор филиала Коми Группы «Т Плюс» Сергей Добров и технический директор ООО «Воркутинские ТЭЦ» Алексей Кузнецов рассказали главе Республики Коми Владимиру Уйба. Он посетил Воркутинскую ТЭЦ-2, где ознакомился с ходом газификации объекта.

Проект, который реализуется по поручению Президента Российской Федерации, будет завершен в 2021 году. Газификация значительно повысит надежность энергоснабжения районов Крайнего Севера и улучшит экологическую обстановку.

Владимир Уйба осмотрел котельное и турбинное отделения, принял рапорт начальника смены станции на главном щите управления, пообщался с персоналом.

Сергей Добров сообщил, что в целом газификация ТЭЦ-2 оценивается в сумму свыше миллиарда рублей. На сегодня выполнены работы по техническому перевооружению семи котлоагрегатов, установлены горелочные устройства, смонтирована автоматизированная система управления технологическими процессами, на территории проложены сети газоснабжения, построен ГРП.

«Станция готова к проведению пусконаладочных работ на газе. Мы ждем подачу топлива в следующем году», - резюмировал С. Добров.

На совещании с участием главы, членов правительства Коми, руководства Воркуты и региональных компаний «Т Плюс», в числе прочих обсуждалась проблема расчетов за тепловую энергию. По словам генерального директора АО «Коми энергосбытовая компания» Елены Борисовой, на 1 ноября долг потребителей Воркуты составил более 3 млрд рублей, собираемость - 77%. Задолженность по оплате отопления пустующего жилфонда выросла за последние 2 года в 1,9 раза и приближается к полумиллиарду. Неплатежи значительно осложняют производственную деятельность компании и могут в перспективе негативно сказаться на надежности энергоснабжения.

Стороны договорились в ближайшее время продолжить обсуждение темы долгов за энергоресурсы в рамках специальной рабочей группы.

Напомним, ранее «Т Плюс» в рамках исполнения поручения Президента РФ перевела с мазута на газ Центральную водогрейную котельную Воркуты. Стоимость проекта составила более 248 млн рублей. Официальный старт работе ЦВК на новом топливе был дан 9 сентября 2020 года.

ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также производит тепло и горячую воду для пригородных поселков. Установленная электрическая мощность станции – 270 МВт, тепловая – 415 Гкал/час. 31 декабря 2020 года теплоэлектроцентраль отметит 65-летие.