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Коронавирус Covid-19

Это рекорд: в Коми за сутки выздоровели 411 больных коронавирусом

Коронавирус в Коми 5 декабря 2020: за сутки зафиксировано 293 новых случая заболевания COVID-19, 8 новых смертей
Источник:kp.ru
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В Коми всего выздоровели от вируса 18 677 человек.

В Коми всего выздоровели от вируса 18 677 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 декабря в России 28 782 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 293 новых случая.

Всего в республике сейчас 22 791 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 396 пациентов, 8 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 18 677 человек (411 пациентов выздоровели за сутки).

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