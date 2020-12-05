Это рекорд: в Коми за сутки выздоровели 411 больных коронавирусом

В Коми всего выздоровели от вируса 18 677 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 декабря в России 28 782 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 293 новых случая.

Всего в республике сейчас 22 791 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 396 пациентов, 8 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 18 677 человек (411 пациентов выздоровели за сутки).

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