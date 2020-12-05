В Ижемском районе небывалый прирост по COVID-19 за неделю

21 ученик и 6 воспитанников детских садов находятся на самоизоляции в связи с положительными тестами на коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю с 27 ноября по 4 декабря прирост по COVID-19 в Ижемском районе составил 104 человека. При том, что за весь период пандемии в районе выявлено 445 случаев инфицирования новым коронавирусом, в том числе у 88 несовершеннолетних, сообщила главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова.

Всего выздоровел 321 человек, летальных исходов – пять. В настоящее время 116 пациентов проходят лечение на дому, трое получают медицинскую помощь стационарно, один из них на базе Ижемской ЦРБ.

По словам Ю.Федотовой, печальная статистика вырисовывается во многом из-за того, что многие с признаками ОРВИ не обращаются за медицинской помощью. Продолжают ходить на работу члены семьи, зачастую являющиеся носителями COVID-19.

Об обстановке в образовательных учреждениях района рассказал Владимир Артеев, начальник управления образования. Так, итоги недели показали рост заболевших по ОРВИ. В связи с этим переведена на дистанционное обучение Няшабожская школа, закрыт на карантин детский сад в Гаме.

В муниципалитете 21 ученик и шесть воспитанников детских садов находятся на самоизоляции в связи с положительными тестами на коронавирус. Переведен на дистанционное обучение первый класс Брыкаланской школы. В целом отмечено снижение заболеваемости среди педагогических работников. В настоящее время 12 учителей школ района и один воспитатель с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение на дому.

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