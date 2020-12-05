Юным спортсменам Коми в лыжных гонках сильно не повезло

Фото: Минспорта РК

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной принимает еще одни масштабные старты. Здесь с 4 по 8 декабря более 500 человек из 47 регионов страны соревнуются в лыжных гонках Всероссийских соревнований среди юношей и девушек 17-18 лет.

Сегодня, 5 декабря, в первый день спортсмены бежали индивидуальную гонку классическим стилем: девушки – 5 км, юноши – 7,5 км. С раздельного старта на дистанцию ушли 209 девушек и 304 юноши.

Победительницей классической гонки стала Елизавета Маслакова из Москвы. Пятикилометровую дистанцию она преодолела за 15 минут и 14,3 секунды. Серебряным призером стала также представительница столицы Евгения Бижова. Спортсменке не хватило нескольких мгновений (+0,7 секунды) до золотого финиша. Бронзовую медаль завоевала представительница Республики Мордовия Екатерина Никитина (+ 7 секунд к времени победительницы).

Фото: Минспорта РК

В гонке участвовали двенадцать лыжниц этой возрастной группы из Республики Коми. Среди них наилучший результат у Олеси Ляшенко. Спортсменка показала время 16 минут и 3,9 секунды, заняв 16 место в гонке «классикой». Остальные девушки остались за пределами третьего десятка в итоговом протоколе.

Среди юношей на дистанции 7,5 километров первенствовал представитель Нижегородской области Никита Родионов. Спортсмен выиграл гонку с результатом 18 минут и 42,7 секунд, «серебряное» время показал Савелий Коростелёв из Пермского края (+1,7 секунды). Третьим стал Александр Осипов из Республики Мордовия (+22,4 секунды).

Фото: Минспорта РК

Лучший результат среди юношей из Республики Коми показал Федор Щукин. Ему не хватило 22 секунды, чтобы оказаться на третьем месте первенства. Спортсмен показал время в 19 минут 27,5 секунды и остановился в шаге от пьедестала на 4 месте. Остальные лыжники нашего региона остановились за пределами двадцать пятых мест.

Завтра, 6 декабря, лыжники поборются за первенство в спринте свободным стилем, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта РК.

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