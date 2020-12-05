«Человеческая жестокость не знает границ»: с чем сталкиваются волонтёры сыктывкарского приюта «Кошки за окошком»?

Когда-то их разбирали котятами, умилялись и любили. Фото: Кошки за окошком

Сегодня Россия чествует волонтёров и отмечает День добровольца. Эти ребята всегда стремятся на помощь нуждающимся — пенсионерам, детям и, конечно же, животным. Сыктывкарский зоозащитный центр «Кошки за окошком» был создан ещё в 2012 году именно на волонтёрских началах неравнодушными людьми. О жизни мурчащих обитателей приюта и важности бескорыстной помощи братьям нашим меньшим «Комсомолке» рассказала координатор волонтёрского движения зооцентра в Эжвинском районе Лариса Комаровская.

Акция приюта в Эжве. Фото: Кошки за окошком

Ждут «своего человека»

Было сложно. Ирина Гуримская – создатель и вдохновитель проекта по спасению кошачьих жизней и другие сердобольные граждане на последние деньги, взяв кредиты, нашли помещение и организовали приют, в котором стали лечить и кормить уличных хвостатых.

Выставка приютовских кошек, которые хотят "Домой" (21.05.2016 г., фотостудия ФАБРИКА). Фото: Кошки за окошком

Приют рассчитан всего на 60 животных. На практике оказалось, что старых, бездомных, болеющих, раненных и брошенных котиков в разы больше! Поэтому многие «хвостики» находятся на передержке у волонтёров: ждут «своего человека», хозяина-друга, который сможет принять в свою жизнь и полюбить навсегда.

– Главная проблема приюта – отсутствие финансирования. Мы стараемся чаще организовывать акции по сбору средств для приюта. Для нас важна каждая копейка, для животных всегда требуется питание, лечение, для вновь прибывших обязательно нужна стерилизация и обработка от паразитов, – рассказывает Лариса.

Главные волонтёры: Галину Новикова, Ирина Семенова,Ольга Мамаева,Таня Ленская. Фото: Кошки за окошком.

Главное, что помогает существовать организации – доброта сыктывкарцев и отчаянная помощь волонтёров. Добровольцы и днём, и ночью срываются из дома, чтобы забрать животное из подвала, оказать ему ветпомощь, найти временное жильё брошенной душе.

Подарите мне кошачий корм

До пандемии было намного проще – сотрудники центра вместе с волонтёрами проводили благотворительные акции в библиотеках и музеях Сыктывкара и Эжвы. Сейчас надежда только на уличные мероприятия: денежка на центр идёт от продажи сувениров, поделок и просто от желания добрых людей пожертвовать приюту копеечку. Большая радость, когда волонтёры для акций предлагают hand-made: мыло ручной работы, вязаные изделия, игрушки, сувениры, поделки. Волонтёры проводят мастер-классы и рисуют аквагрим. Часто центру приходится обращаться за помощью через соцсети.

Благотворительная акция "Теплые коты" в ТРЦ "Июнь" 01.03.2015. Фото: Кошки за окошком

К акциям подключаются школы и детские сады: дети, родители и педагоги покупают корм и наполнители для кошачьих туалетов. Лариса сама и в жару, и в мороз надевает «униформу» – кошачий костюм и рассказывает людям о «Кошках за окошком».

Выставка приютовских кошек, которые хотят домой в фотостудии Фабрика (05.08.2017 г.) Фото: Аня Артемьева

– Однажды одна женщина, Екатерина Валитова, написала сообщение: их маленькая дочка пожелала на день рождения, чтобы гости вместо подарков принесли… кошачий корм! Меня пригласили на праздник, и именинница «свои» подарки передала «котикам», так как «им очень надо». Растрогало до слёз. На детский праздник я пришла в костюме, поздравила добрую девочку, вручила деткам милые игрушки. Мы поиграли и потанцевали, – вспоминает Лариса.

Благотворительная акция "Пушистая суббота" возле Дома быта (23.05.2015). Фото: Кошки за окошком

Подкидывают и выбрасывают

Но волонтёрская работа порой приносит не только радость, но и массу переживаний. Добровольцы не могут пройти мимо чужого горя.

Аквагрим. Фото: Кошки за окошком

– Почти ежедневно сталкиваемся с ужасными ситуациями, от которых хочется рыдать, – расстраивается Лариса. – Понимаете, мы даже не афишируем адрес приюта, потому что находятся те, кто подбрасывают нам к дверям своих домашних питомцев и новорождённых котодетей.

Однажды помогать в приют пришла женщина, с виду приличная и интеллигентная, принесла кошечкам корм. А после её ухода в коридоре волонтёры обнаружили сумку с кошкой… Другой вопиющий случай: утром в приют пришёл волонтёр и возле дверей обнаружил коробку. Открыл её – оттуда выскочила мама-кошка с безумными глазами, а на дне картонки лежали четыре мёртвых котёнка… Они не смогли пережить холодную зимнюю ночь, даже тепло матери их не спасло.

С вопиющей человеческой жестокостью волонтёры имеют дело ежедневно. Недавно в группе центра в соцсетях написали, что в одной из квартир Эжвы заметили пищащих котят в пакете, подвешенном на уличной стороне окна. Когда активист центра приехал к этой квартире, двери открыла женщина. Она тут же начала оправдываться, что животных вытащила на улицу не она, а хозяин квартиры... Ну как так?!

Волонтёрят даже… собаки!

Команда зооцентра очень дружная. По словам Ларисы, к ним присоединяются волонтёры из других организаций со всего города. К работе подключаются и дети – недавно приходила девочка 14-ти лет вместе с мамой, помогали проводить акцию добра. Много в команде пенсионеров, работающих молодых людей, студентов.

Выставка приютовских кошек, которые хотят Домой в фотостудии Фабрика (05.08.2017 г.). Фото: Аня Артемьева

– Наш главный волонтёр – пёс Фунтик. Его однажды приютила с улицы моя напарница Ольга Мамаева, – рассказывает Лариса. – Теперь пёсель помогает бездомным кошкам: на него надевают табличку «Помогите кошкам», и он заигрывает с прохожими, виляет хвостом перед детьми, показывает свои актёрские таланты. Пройти мимо него невозможно! Он дарит столько добра и эмоций, его помощь бесценна.

Фото: Кошки за окошком

На акциях случается так, что подходят люди и упрекают, мол, людям надо помогать, а не животным. Волонтёры отвечают просто: «Пожалуйста, помогайте людям, мы с удовольствием подключимся и к вашим акциям. Мы выбор сделали – помогаем тем, кто не может за себя постоять, тем, жизнь которых зависит только от человека. Брошенным, несчастным, познавшим предательство и боль живым существам».

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