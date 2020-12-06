Глава Коми: коек в республике для больных с COVID-19 хватает с запасом

Ковидный госпиталь под Сыктывкаром открыли на базе детского лагеря «Гренада». Фото: архив КП

В настоящее время в Республике Коми развернуто 2646 коек для госпитализации больных с COVID-19, из них обеспечены кислородом – 1158 коек, оснащены аппаратами ИВЛ – 170, отчитался 5 декабря Владимир Уйба.

По его словам, резерв коечного фонда на сегодня составляет 25 процентов. Этого запаса достаточно, чтобы оказать людям необходимую стационарную помощь в случае резкого прироста. Напомним, что в регионах резерв должен составлять не менее 20 процентов – так следует из распоряжения Правительства РФ.

Владимир Уйба заявил, что этого запаса вполне достаточно, если вдруг начнется еще одна волна коронавируса.

«Но мы ее не ждем и четко понимаем, что мы вышли на плато, через пару недель должны начинать потихоньку снижаться», - заверил жителей глава Коми.

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